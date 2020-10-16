16.10.2020 (11:45)

В Калининградском военно-морском вузе состоялся молебен в честь дня памяти Федора Ушакова

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) прошёл молебен в честь дня памяти Святого праведного воина Фёдора Федоровича Ушакова (203 года со дня смерти великого российского флотоводца).

Перед началом мероприятия заместитель начальника филиала капитан первого ранга Юрий Горин рассказал курсантам об адмирале Федоре Федоровиче Ушакове, выдающемся флотоводце, не знавшем поражений в морских сражениях. Федор Ушаков внес в летопись подвигов русского флота много ярких страниц, сыграл важную роль в сложный период становления России на Черном море, в строительстве города-крепости Севастополя – главной базы Черноморского флота.

Молебен провел помощник начальника филиала по работе с верующими военнослужащими иерей Олег. Затем на территории военно-учебного заведения состоялась панихида по выпускникам филиала, погибшим в разные годы при выполнении воинского долга.

По окончании молебна владыка Серафим провел с офицерами и курсантами филиала лекцию на тему «История Российского офицерства в 20 веке».

Памятные мероприятия состоялись у храма-часовни, открытого в честь выдающегося флотоводца Ф.Ф. Ушакова в 2006 году митрополитом Смоленским и Калининградским, ныне патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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