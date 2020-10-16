Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.10.2020 (11:30)

В Подмосковье механики-водители Таманской дивизии ЗВО прошли проверку профессиональных навыков в условиях полного бездорожья

В Московской области на полигоне Алабино механики-водители Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли проверку профессиональных навыков на занятиях по вождению танков и БМП в условиях полного бездорожья.

В ходе выполнения зачетного упражнения по вождению военной техники военнослужащие на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2 на дистанции в 10 километров прошли более 20 специально подготовленных препятствий: крутые подъемы и спуски, «грязевые ванны», колейные мосты и противотанковые рвы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на территории с отсутствием дорожного покрытия, в том числе и на полном бездорожье.

Всего в занятии было задействовано порядка 200 военнослужащих и около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО учились укрывать объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме под Волгоградом
Медицинский персонал подводной лодки «Новороссийск» Черноморского флота провёл учебную хирургическую операцию на борту корабля
Разведчики ЮВО в горах Абхазии совершили марш-бросок сквозь засады противника
Военнослужащие ЮВО и Минобороны Абхазии провели совместное тактическое учение в горах и на морском побережье

Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Специальная подготовка , Мотострелковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false