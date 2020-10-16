16.10.2020 (14:30)

Военному атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве доведена позиция Минобороны России

16 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Представителю вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию «российской агрессии».

Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе.

Данное заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

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