16.10.2020 (14:30)
Военному атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве доведена позиция Минобороны России
16 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.
Представителю вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию «российской агрессии».
Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе.
Данное заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.