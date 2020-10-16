16.10.2020 (11:15)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО учились укрывать объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме под Волгоградом

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО) укрыли объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме в Волгоградской области в рамках учения.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку пункта управления и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, которые укрыли густым белым облаком площадь более около 4 кв. км. Войска, вооружение, военная техника и объекты инфраструктуры аэродрома оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.

Также военнослужащие ЮВО провели мероприятия по локализации последствий условной техногенной катастрофы с выполнением дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

К учению было привлечено около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице