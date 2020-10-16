16.10.2020 (11:15)
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО учились укрывать объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме под Волгоградом
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО) укрыли объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме в Волгоградской области в рамках учения.
Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку пункта управления и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, которые укрыли густым белым облаком площадь более около 4 кв. км. Войска, вооружение, военная техника и объекты инфраструктуры аэродрома оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.
Также военнослужащие ЮВО провели мероприятия по локализации последствий условной техногенной катастрофы с выполнением дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.
К учению было привлечено около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.