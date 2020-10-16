Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.10.2020 (11:15)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО учились укрывать объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме под Волгоградом

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО) укрыли объекты инфраструктуры своих войск на аэродроме в Волгоградской области в рамках учения.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку пункта управления и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, которые укрыли густым белым облаком площадь более около 4 кв. км. Войска, вооружение, военная техника и объекты инфраструктуры аэродрома оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.

Также военнослужащие ЮВО провели мероприятия по локализации последствий условной техногенной катастрофы с выполнением дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

К учению было привлечено около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На общевойсковом полигоне армейского корпуса Черноморского флота впервые прошла военно-тактическая игра «Заря»
Медицинский персонал подводной лодки «Новороссийск» Черноморского флота провёл учебную хирургическую операцию на борту корабля
Разведчики ЮВО в горах Абхазии совершили марш-бросок сквозь засады противника
Военнослужащие ЮВО и Минобороны Абхазии провели совместное тактическое учение в горах и на морском побережье

Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false