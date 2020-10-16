16.10.2020 (10:45)

Медицинский персонал подводной лодки «Новороссийск» Черноморского флота провёл учебную хирургическую операцию на борту корабля

На борту подводной лодки (ПЛ) «Новороссийск» Черноморского флота (ЧФ), выполняющей задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, проведено плановое специальное учение по организации хирургической операции условно раненому члену экипажа.

В роли пострадавшего был использован современный робот-тренажер, который позволяет медицинскому персоналу на практике отрабатывать навыки по сердечно-лёгочной реанимации, первой помощи при кровотечениях и ожогах различной степени тяжести.

По замыслу учения, в одном из отсеков субмарины возник очаг возгорания. В результате пожара один из членов экипажа получил ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения.

«Раненому» была оказана первая помощь, с последующей его доставкой в кают-компанию подводной лодки, где была развернута операционная. В условиях замкнутого пространства корабельный врач-хирург провёл условное оперативное вмешательство.

В завершении учения экипаж подводной лодки отработал действия по эвакуации пострадавшего из корпуса подводной лодки с помощью специальных приспособлений и доставке его в стационарный береговой госпиталь для проведения дальнейшего лечения.

Учение по организации операции в море прошло в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ в дальней морской зоне.

Ранее в начале 2019 года успешное срочное хирургическое вмешательство было осуществлено на подводной лодке ЧФ «Краснодар», находившейся в море в подводном положении. На борту подводной лодки военные медики провели неотложную хирургическую операцию по удалению аппендицита у одного из членов экипажа.

Учитывая обстоятельства перехода морем, ухудшение состояния больного и невозможность его быстрой доставки в госпиталь, командование флота приняло решение проводить операцию на борту ПЛ. Операция длилась четыре часа. После прибытия в пункт базирования кораблей больного в удовлетворительном состоянии доставили в медучреждение.

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение указанной хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые.

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