16.10.2020 (11:00)

На общевойсковом полигоне армейского корпуса Черноморского флота впервые прошла военно-тактическая игра «Заря»

На полигоне соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошла первая в Республике Крым военно-тактическая игра «Заря».

Согласно правилам игры, к её участию допускались совершеннолетние граждане, которые имели собственное игровое оружие и экипировку. Также в игре участвовали действующие военнослужащие армейского корпуса.

Команды-участницы приехали на страйкбольные маневры из разных уголков Республики Крым. Несколько сотен человек по сценарию должны были разделить «спорную территорию». В масштабной операции принимали участие действующие военнослужащие, было задействовано 20 единиц военной техники – танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80 и автомашины «Урал».

У каждого из игроков имелось снаряжение и амуниция: защитный камуфляж, бронежилеты, приборы ночного виденья, оптические прицелы, современные шлемы, радиосвязь, а также различные электропневматические пистолеты, винтовки, автоматы и имитаторы гранат.

В ходе игры применялись пиротехнические средства и дымы для приближения обстановки к боевой. Участники захватывали и удерживали позиции. Условно раненые поднимали руку, надевали красную повязку и отправлялись на базу. За честностью и соблюдением правил игры следили судьи.

Принявшие участие в военно-тактической игре молодые люди получили исключительный опыт взаимодействия с действующими военнослужащими: были продемонстрированы мастерство и слаженность действий участников игры на фоне использования возможностей российской современной боевой техники.

Справочно:

Военно-тактическая игра «Заря» – это современный аналог знаменитой советской военно-патриотической игры «Зарница». Основная разница между играми в том, что действия игры «Заря» максимально приближены к реальным боевым условиям.

Цель игры – развитие патриотизма и повышение мотивации к исполнению воинского долга, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и социальная реабилитация военнослужащих, прошедших «горячие точки».

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