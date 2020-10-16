16.10.2020 (10:30)

В Москве состоялось экспертное совещание по подготовке заседания Комитета начальников штабов оборонных ведомств стран СНГ

15 октября 2020 года в Москве в Секретариате Совета министров обороны государств – участников СНГ состоялось совещание представителей вооруженных сил стран Содружества и экспертов Секретариата СМО СНГ по подготовке очередного заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ, которое пройдет в Республике Узбекистан.

В ходе совместной работы участники совещания рассмотрели проект повестки заседания, а также обсудили предложения и замечания по проектам документов, поступивших от генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества, программу проведения заседания и мероприятий в рамках Комитета начальников штабов.

При обсуждении повестки заседания участники совещания уделили особое внимание вопросам выполнения основных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также военно-политической обстановке и совместному обеспечению региональной безопасности в современных условиях.

Развитие международного военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств способствует поступательному развитию, укреплению обороноспособности стран СНГ и сохранению мира и стабильности на пространстве Содружества.

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