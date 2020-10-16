16.10.2020 (12:00)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Нур-Султане подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня прибыл в Казахстан, где планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве.

В ходе официального визита предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана для обсуждения вопросов региональной безопасности, состояния и перспектив военного и военно-технического сотрудничества, а также хода реализации программы стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2019-2021 годы.

Кроме того, планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между министерствами обороны на 2021 год.

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