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16.10.2020 (10:15)

Разведчики ЮВО в горах Абхазии совершили марш-бросок сквозь засады противника

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии в ходе учения совершили 20-километровый марш-бросок, обойдя и уничтожив засады условного противника.

По замыслу тактико-специального учения на полигоне Цабал, разведчики скрытно от условного противника прошли маршруты в условиях горно-лесистой местности. Определение места засады и доклад командованию о ее координатах оценивались как успешное прохождение точки.

Для каждой разведгруппы были организованы две засады и определены свои маршруты движения, которые пересекались на некоторых участках. В качестве условного противника в засадах выставлялись подготовленные военнослужащие.

В ходе марш-броска разведчики применили современные средства цифровой связи и навигации «Грот-М», а также переносные комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

Всего в мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО. Каждый разведчик совершил марш-бросок с оружием и экипировкой общей массой свыше 30 кг.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Абхазия , Разведывательные подразделения
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