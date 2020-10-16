16.10.2020 (10:00)

Военнослужащие ЮВО и Минобороны Абхазии провели совместное тактическое учение в горах и на морском побережье

Военнослужащие российской военной базы совместно с представителями Минобороны Абхазии приступили к проведению совместного батальонного тактического учения в горах и на морском побережье республики.

На полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки, разведчики, артиллеристы, танкисты и зенитчики вели общевойсковые бои в наступлении и обороне, совершали тактические маневры в условиях горно-лесистой местности.

Кроме того, личный состав совместной разнородной группировки войск двух стран отработал маневренную оборону береговой линии от морского десанта условного противника. Военнослужащие установили фортификационные сооружения вдоль берега, выполнили маскировку боевых машин и нанесли огневое поражение надводным средствам условного противника.

Основной целью совместных учений явилось совершенствование слаженности подразделений и навыков военнослужащих по эффективному выполнению совместных боевых задач при ведении современного общевойскового боя.

Всего в тактическом учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Тигр» и другое современное вооружение.

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