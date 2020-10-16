16.10.2020 (09:45)

Более 70 тонн снарядов израсходовали артиллеристы соединения ЮВО под Волгоградом

Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) за период тактических учений на полигоне Прудбой в Волгоградской области в летнем периоде обучения 2020 года израсходовали более 70 тонн артиллерийских снарядов, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Артиллеристы приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», выполнили около 500 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от 3 до 17 км, израсходовав при этом около 2 тыс. снарядов от 120 до 152-мм калибра, около 500 различных мин и гранат, а также более 10 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различного калибра.

До начала тактических учений в течение месяца артиллеристы оттачивали свое профессиональное мастерство, совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоили новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Всего в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 200 единиц боевой техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», 120-мм орудия «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

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