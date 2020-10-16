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16.10.2020 (09:30)

В рамках реализации «Концепции поисково-спасательного обеспечения» в ВМФ осуществляется программа модернизации и ремонта автономных спасательных глубоководных аппаратов

В рамках реализации концепции поисково-спасательного обеспечения Главное командование ВМФ осуществляет программу ремонта, модернизации и сервисного обеспечения глубоководных автономных подводных поисково-спасательных аппаратов (АС) типа «Приз» и «Бестер», состоящих на вооружении служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов ВМФ России.

В настоящее время на «Канонерском судоремонтном заводе» в Санкт-Петербурге завершен ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата «АС-28» (типа «Приз») для службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. Аппарат прошел ряд испытаний и в ближайшие дни начнется его доставка в Севастополь.

К 2021 году на «Канонерском заводе» будет завершена модернизация и ремонт автономного спасательного глубоководного подводного аппарата «АС-36» «Бестер» Северного флота. В настоящее время в одном из цехов завода ведутся активные работы по обновлению ряда систем аппарата, что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможность по оказанию помощи аварийным подводным лодкам.

Спасательные глубоководные подводные аппараты подвергнуты глубокой модернизации и ремонту. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения. Экипажи спасательных глубоководных аппаратов прошли специальную подготовку и имеют практический опыт их эксплуатации.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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