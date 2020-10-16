16.10.2020 (08:45)
Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил комплекс боевых упражнений в Японском море
В рамках контрольного выхода в море флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» провёл в заливе Петра Великого комплекс артиллерийских стрельб.
Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, крейсер провёл артиллерийскую стрельбу, в ходе которой огнём 130-мм артиллерийской установки АК-130 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 поразил сбрасываемую парашютную мишень.
Проведение этого эпизода учения обеспечивали 3 высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Далее, корабль применил артиллерийские установки АК-630 для уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.
Сегодня же экипаж крейсера в обеспечении корвета «Громкий» провёл учение по ракетной атаке надводного корабля условного противника, в ходе которого был отработан весь алгоритм действий при нанесении ракетного удара без фактического пуска крылатой ракеты.