16.10.2020 (08:45)

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил комплекс боевых упражнений в Японском море

В рамках контрольного выхода в море флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» провёл в заливе Петра Великого комплекс артиллерийских стрельб.

Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, крейсер провёл артиллерийскую стрельбу, в ходе которой огнём 130-мм артиллерийской установки АК-130 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 поразил сбрасываемую парашютную мишень.

Проведение этого эпизода учения обеспечивали 3 высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Далее, корабль применил артиллерийские установки АК-630 для уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Сегодня же экипаж крейсера в обеспечении корвета «Громкий» провёл учение по ракетной атаке надводного корабля условного противника, в ходе которого был отработан весь алгоритм действий при нанесении ракетного удара без фактического пуска крылатой ракеты.

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