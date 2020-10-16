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16.10.2020 (07:15)

Спецназ Тихоокеанского флота в ходе тренировки отработал захват опорного пункта условного противника на побережье

В Приморье военнослужащие подразделения специального назначения Тихоокеанского флота в ходе плановой тренировки отработали задачи по высадке со скоростного плавсредства на необорудованное побережье с целью захвата опорного пункта условного противника в прибрежной зоне. Тренировка проведена в рамках проверки по итогам учебного года.

В ходе практических действий боевые пловцы вначале обезвредили охранение лагеря со стороны открытого моря. Затем, высадившись на берег с быстроходного катера типа «Раптор», спецназовцы подавили плотным огнём сопротивление условного противника и захватили его позиции. В ходе отработки практических задач активно применялись средства имитации.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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