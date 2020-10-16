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16.10.2020 (08:15)

Инженеры мотострелкового соединения ВВО выполнили разминирование заграждений условного противника в ходе тренировок

Инженеры мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, провели комплексную тренировку, в ходе которой осуществили обнаружение, обезвреживание инженерных заграждений и организовали постановку минных полей. По условиям тренировки, на пути продвижения войск было выявлено минное поле, установленное условным противником без возможности объезда.

Специалистами-инженерами была проведена инженерная разведка местности, дорог, мостов и технических сооружений в опасной зоне. В ходе поиска с помощью миноискателей ИМД-2 и «Коршун» были обнаружены минно-взрывные устройства различного назначения, которые в последствии были подвергнуты уничтожению огневым способом. Во время разведки, для исключения дистанционного подрыва заложенных условным противником фугасов, был применен малоразмерный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». Мероприятие боевой подготовки проведено в ходе контрольной проверки войск за летний период обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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