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16.10.2020 (08:30)

В Амурском объединении ВВО технику и вооружение подготовят к эксплуатации в условиях экстремально низких температур

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае стартовала подготовка вооружения и военной техники к эксплуатации в условиях низких температур Дальневосточной зимы. Подготовка техники позволит эксплуатировать машины в любом регионе на Востоке России даже в экстремальных условиях без дополнительных доработок.

Регламентные работы включают десятки различных операций в зависимости от вида вооружения и техники, в частности производится контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машины в целом, для ее эксплуатации в условиях зимних холодов. Для сохранения эксплуатационных характеристик при возможных экстремально низких температурах используется более качественные сорта смазок и специальных жидкостей. Например, поставляемые марки охлаждающих жидкостей позволяет эксплуатировать технику при температурах -60С и ниже.

Особое внимание при сезонном обслуживании техники уделяется современным образцам вооружения и технически сложному оборудованию, поступившему в течение последних нескольких лет. Это беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и техника связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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