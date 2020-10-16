16.10.2020 (08:00)

Подразделения воинских частей армии ВВС и ПВО ВВО подтверждают почетное звание «Ударное»

В рамках проводимого мероприятия комплексные комиссии объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа проверяют подразделения противовоздушной обороны и радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО ВВО, носящих наименование "ударные".

Основными показателями, по которым будут проверены военнослужащие станут качество боевого мастерства, уровень воинской дисциплины, способность выполнять задачи по предназначению, а также содержание в боевой готовности образцов вооружения, военной и специальной техники.

К проверке будут привлекаться около 10 "ударных" подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Справочно:

Присвоение наименования «Ударное» осуществляется на основании приказа Министра обороны Российской Федерации в отношении наиболее боеспособных подразделений.

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