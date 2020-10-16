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16.10.2020 (07:30)

Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» отразили авиационные удары противника в ходе специального учения ВВО в Бурятии

В рамках тактико-специального учения зенитных ракетных подразделений танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» и «Стрела-10», ЗСУ «Шилка» отразили авиационные удары противника по колонне военной техники.

По замыслу учения, механизированная колонна бронетехники совершала марш для смены огневых позиций, в результате чего была демаскирована и подвержена атаке самолетов и вертолетов условного противника.

Расчеты ЗРК соединения в условиях радиоэлектронных помех противника осуществили разведку воздушной обстановки с оперативным определением координат целей, после чего произвели их поражение электронными пусками ракет.

Целью ТСУ является совершенствование слаженности подразделений и отработка эпизодов современного общевойскового боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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