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16.10.2020 (07:00)

С расчетами ЗРК «Бук» ВВО в Забайкалье проводятся занятия в рамках контрольной проверки

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае приступили к сдаче контрольных занятий за летний период обучения.

Ранее расчеты ЗРК «Бук» ВВО совершили многокилометровый марш в назначенный район. В ходе совершения марша специалисты ПВО отработали комплекс мероприятий по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также проезду по условно зараженным участкам местности.

Помимо этого, военнослужащие в полевых условиях показывают свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия. Также зенитчики выполняют нормативы по огневой, специальной, тактической, физической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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