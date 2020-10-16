16.10.2020 (06:30)
Новейший комплекс РЭБ «Палантин» применили военнослужащие ВВО в ходе контрольной проверки в Забайкалье
Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, применили возможности комплекса «Палантин» в борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника.
Комплекс был развернут с марша за 30 минут и приступил к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи БЛА.
Были определены местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации условного противника и рассчитано местонахождение оператора БЛА. Затем, с помощью комплекса РЭБ «Палантин» БЛА «противника» были посажены на землю.
Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих ВВО и задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Мероприятие проведено в рамках контрольной проверки.