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16.10.2020 (06:30)

Новейший комплекс РЭБ «Палантин» применили военнослужащие ВВО в ходе контрольной проверки в Забайкалье

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, применили возможности комплекса «Палантин» в борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника.

Комплекс был развернут с марша за 30 минут и приступил к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи БЛА.

Были определены местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации условного противника и рассчитано местонахождение оператора БЛА. Затем, с помощью комплекса РЭБ «Палантин» БЛА «противника» были посажены на землю.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих ВВО и задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Мероприятие проведено в рамках контрольной проверки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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