16.10.2020 (06:00)

Саперы ВВО в Забайкалье провели комплексное учение по разминированию инженерных заграждений

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) на полигоне в Забайкальском крае провели комплексное учение по поиску, обезвреживанию и уничтожению условных взрывных устройств, а также установке учебных мин и разминированию инженерных заграждений.

В рамках учения специалистами была проведена инженерная разведка местности на участках дорог и прилегающих к ним территорий и сооружений – мостов и технических зданий. При помощи миноискателей ИМПС-2 были обнаружены условные противотанковые и противопехотные мины, а также другие взрывные устройства.

Кроме этого, во время учения военнослужащими были выполнены задачи по установке противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей.

В учении инженерно-саперных подразделений, которые проходили в рамках итоговой проверки, принимало участие около 50 военнослужащих и более 10 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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