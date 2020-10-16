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16.10.2020 (05:30)

Специалисты ремонтного подразделения ВВО выполнили нормативы по специальной подготовке

Военнослужащие отдельного соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках контрольной проверки за летний период обучения 2020 учебного года на полигоне «Каштак» выполнили нормативы по специальной подготовке.

Экипажи ремонтных мастерских отработали норматив по их развертыванию из походного положения и установке рабочих постов согласно схеме размещения, мастерской на местности. После развертывания мастерской военнослужащие ремонтного подразделения сдали нормативы по замене поврежденных колес в полевых условиях, а также по сварочным, слесарно-монтажным и шиноремонтным работам.

К выполнению нормативов было привлечено 100% специалистов ремонтного подразделения бригады МТО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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