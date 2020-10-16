Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.10.2020 (05:00)

Танкисты ВВО выполнили контрольные упражнения со стрельбой на полигоне в Еврейской автономии

Экипажи модернизированных танков Т-80 мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономной области, выполнили упражнения стрельб в рамках контрольной проверки за летний период обучения. В ходе стрельб также оценивались навыки экипажей по освоению год назад поступивших танков.

Танкисты провели стрельбу с ходу из основной пушки и танкового пулемета. Кроме того, экипажи уничтожили наземные и воздушные цели из крупнокалиберного зенитного пулемета.

Стрельба осуществлялась как днем, так и в ночных условиях. При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, ограничено время показа мишеней и регулярно менялось место их появления.

Контрольные занятия были спланированы таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью. К мероприятиям привлекалось около 30 танковых экипажей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах в рамках проекта «Кулибин» представили свои изобретения
В ходе осеннего призыва из Приморского края к местам прохождения военной службы будет отправлено почти 1500 человек
Около 100 новобранцев из ЕАО будет призвано и отправлено в войска в ходе осеннего призыва
Первые отправки команд новобранцев из ВВО в войска начнутся в конце октября

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false