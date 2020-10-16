16.10.2020 (05:00)

Танкисты ВВО выполнили контрольные упражнения со стрельбой на полигоне в Еврейской автономии

Экипажи модернизированных танков Т-80 мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономной области, выполнили упражнения стрельб в рамках контрольной проверки за летний период обучения. В ходе стрельб также оценивались навыки экипажей по освоению год назад поступивших танков.

Танкисты провели стрельбу с ходу из основной пушки и танкового пулемета. Кроме того, экипажи уничтожили наземные и воздушные цели из крупнокалиберного зенитного пулемета.

Стрельба осуществлялась как днем, так и в ночных условиях. При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, ограничено время показа мишеней и регулярно менялось место их появления.

Контрольные занятия были спланированы таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью. К мероприятиям привлекалось около 30 танковых экипажей.

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