16.10.2020 (04:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах в рамках проекта «Кулибин» представили свои изобретения

В рамках проведения контрольной проверки в соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах проведён смотр изобретений и рационализаторских предложений, разработанных военнослужащими в рамках проекта «Кулибин».

Смотр изобретений проводился по двум направлениям: изобретательская деятельность и рационализаторское предложение. На трёх специально подготовленных площадках были представлены изобретения военнослужащих армейского корпуса ВВО. Одна из них располагалась на территории штаба армейского корпуса в городе Южно-Сахалинске, а две другие в Лагунном и Горячих ключах на Курильских островах.

На смотре было представлено более 140 изобретений и рационализаторских предложений, большинство из которых являются действующими образцами и широко применяются при выполнении учебно-боевых и специальных задач. Все представленные образцы неоднократно проходили испытания во время проведения тактических (тактико-специальных) учений в звене рота, батальон, воинская часть.

Так, например, свою собственную разработку показали военнослужащие танкового подразделения армейского корпуса ВВО – это тренажер, предназначенный для подготовки и тренировки действий экипажа боевой машины при затоплении.

Военнослужащие инженерного подразделения представили «Универсальное сцепное устройство» для буксирно-моторного катера БМК-130 – внедрения данного приспособления позволит увеличить скорость передвижения и манёвренность инженерных подразделений.

Большинство данных образцов были представлены в текущем году на военно-техническом форуме «Армия-2020», который также проводился на острове Сахалин.

Кроме того, данные изобретения и рационализаторские предложения неоднократно применялись участниками международных военных игр «АРМИ», что способствовало занятию ими призовых мест.

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