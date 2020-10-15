15.10.2020 (20:30)

В ходе масштабных учений РВСН в Свердловской области подразделения охраны своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов

В рамках учений стратегические ракетчики в Иркутской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН. Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

В командно-штабном учении задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, среди них, машина дистанционного разминирования «Листва» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М». Всего к учениям с Иркутским ракетным соединением привлечено более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники.



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