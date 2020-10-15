15.10.2020 (22:30)

Замминистра обороны генерал армии Николай Панков осмотрел объекты спортивного центра ЦСКА в Ватутинках

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков ознакомился с учебно-материальной базой спортивного центра ЦСКА, п. Ватутинки.

Замглавы оборонного ведомства посетил строящиеся конноспортивный комплекс и международную сухопутную полосу препятствий, которые возводятся по самым современным стандартам.

Николай Панков оценил ход строительства конноспортивного комплекса. В рамках запланированных работ будут построены: главное здание конно-спортивного комплекса, ветеринарная лечебница, конюшни, включая особую - гостевую для лошадей, прибывших на соревнования, открытые тренировочные площадки-вольеры. Кроме того, военные строители выполнят благоустройство и проложат автомобильные дороги, тротуары, включающего здание конюшни с пристройками, ветпункта, административного и тренировочного зданий, а также работы по благоустройству территории планируются к завершению в 2021 году.

Также объектом посещения стали и футбольные поля, где осуществляют тренировку спортсмены футбольного клуба ЦСКА. Ранее специалисты Военно-строительного комплекса возвели в Ватутинках тренировочную базу, которая была признана ФИФА после Чемпионата мира по футболу одной из лучших. Во время Мундиаля на ней размещалась сборная Германии.

Начальник Центрального спортивного клуба Армии Артем Громов отметил, что строительство и реконструкция спортивных объектов имеют цель – функциональное использование территории. Так на месте одного из футбольных полей, которое не было объектом реконструкции, планируется размещение нового объекта – ледового катка.

В бассейне центра Николай Панков присутствовал на тренировке военных пятиборцев ЦСКА, отрабатывающих один из видов программы своего вида спорта – плавание с препятствиями.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина, продемонстрировала замминистра обороны РФ старый и новый гимнастический зал. В нем военные строители реализовали самые передовые идеи для подготовки спортсменов. Установлены специальные элементы, позволяющие тренеру страховать начинающих гимнастов при выполнении сложных упражнений. Рядом с кольцами и перекладинами смонтированы подвижные платформы, с которых наставник может поддержать и поправить гимнаста даже в высшей точке взлёта. Глубокие ямы, полностью заполненные поролоновыми деталями позволяют спасать травм при приземлении. Даже обычное гимнастическое «бревно» обложено высокими матами и может менять высоту. Множеств снарядов органично распределены по залу и позволяют тренировать одновременно несколько десятков спортсменов.

«Гимнастический комплекс расположен в развивающемся в районе, где прекрасная транспортная доступность спортивного объекта, позволит огромному количеству детей, открыть новые возможности и раскрыть свои таланты, а для ЦСКА взрастить новых воспитанников, которые в ближайшем будущем станут олимпийскими чемпионами. Спортивно-гимнастический центр отвечает всем мировым стандартам и требованиям для эффективной подготовки спортсменов и развития спортивной гимнастики. Оснащение базы – на мировом уровне, поэтому желание тренироваться здесь появляется не только у российских, но и иностранных спортсменов», - сказала Светлана Хоркина.

В завершении визита Николай Панков отметил, что важнейшими составляющими развития спорта в нашей стране являются люди – тренеры и спортсмены, юные воспитанники и спортивный персонал, а строительство, и развитие материально-технической спортивной базы ЦСКА позволяют раскрыть их талант.

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