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15.10.2020 (22:00)

Армейские скалолазы стали чемпионами России в лазании на трудность

Заключительная часть турнира принесла армейцам четыре награды – две золотые и две бронзовые.

Виктория Мешкова сделала в финале чемпионата России по скалолазанию в дисциплине «трудность» в Воронеже 35 перехватов, став трехкратной чемпионкой страны в данной дисциплине. Второй результат – 34+ – показала дебютантка чемпионатов Дарья Мезенцева. Екатерина Киприянова, сделав 30+ перехватов, замкнула тройку лидеров.

У мужчин уже второй участник финала – прапорщик Сергей Лужецкий, – играючи преодолев два сложных участка трассы, продемонстрировал очень высокий результат (46+). Лужецкий лидировал до попытки предпоследнего участника – одноклубника, прапорщика Дмитрия Факирьянова. Армеец взял долгую паузу перед прыжком в верхней части маршрута, но отлично с ним справился, показав по итогу результат 48 перехватов. Этот результат сделал Факирьянова пятикратным чемпионом России.

Результат Лужецкого, выступая последним, превзошёл Владислав Шевченко. Благодаря более высокой позиции в полуфинале, Шевченко обошел армейского скалолаза и записал на свой счет «серебро».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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