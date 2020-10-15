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15.10.2020 (21:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга – бронзовый призер этапа Кубка России по велоспорту – BMX

Достойную конкуренцию велогонщикам со всей страны составил рядовой спортроты ЦСКА из г. Санкт-Петербург Илья Бескровный. Этап Кубка России состоял из двух дисциплин: гонка на время и гонка «Классик», по результатам которых определилась тройка лучших велогонщиков.

По сумме очков двух соревновательных дней Илья Бескровный завоевал бронзовую медаль, финишировав четвертым в гонке на время с результатом 26 минут 22 секунды и в двух заездах в дисциплине «Классик», закончив гонки с 15 и 12 очками.

Победителем соревнований стал спортсмен из Республики Мордовия Владислав Неяскин. 2 место занял Александр Катышев (Республика Мордовия).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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