15.10.2020 (21:00)

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели боевые стрельбы

Боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) нанесли ракетные и пушечные удары по объектам инфраструктуры условного противника.

В ходе полётов экипажи отдельного вертолётного полка взлетали с аэродрома базирования Пушкин и над полигоном Кингисеппский (Ленинградская область) выполняли задачу по поражению полноразмерных мишеней, имитирующих боевую технику и инженерные укрепления противника. Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 м с боковым креном до 45 градусов.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8КОМ и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны противника использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В учении было задействовано более 10 многоцелевых вертолётов Ми-8МТВ-5-1, ударно-боевых вертолётов Ми-35М, а также Ми-28Н «Ночной охотник».

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