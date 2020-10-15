15.10.2020 (20:00)

Военнослужащие Мурманского гарнизона почтили память защитников Заполярья

Сегодня в городе-герое Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В них приняли участие представители руководства региона и областного центра, ветеранских организаций и военнослужащие Мурманского территориального гарнизона.

Митинг традиционно прошёл на территории памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. После окончания мероприятия военнослужащие тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и 14-го армейского корпуса Северного флота возложили венки к подножию монумента возле Вечного огня.

Память защитников Кольского Заполярья, разгромивших гитлеровцев в октябре 1944 года, почтили минутой молчания.

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