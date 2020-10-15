15.10.2020 (19:00)

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для проверки оружия и технических средств

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», месяц назад прибывший на Северный флот, вышел в Баренцево море для проверки оружия и технических средств.

Во время выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с авиацией армии ВВС и ПВО, проведёт учения по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля на ходу, а также выполнит отдельные элементы курсовой задачи.

Планируется, что экипаж проведёт проверку систем артиллерийского и ракетного оружия, а также радиотехнического вооружения фрегата.

29 сентября в акватории Белого моря «Адмирал флота Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Справочно:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010 и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил три стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 артиллерийских стрельб и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал флота Касатонов» зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота — самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

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