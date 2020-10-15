15.10.2020 (18:15)

Более 500 военнослужащих и 40 единиц техники гвардейского соединения управления ВДВ из Подмосковья задействовано в учении с подразделениями связи и охраны

В Московской области подразделения связи и боевого охранения мобильных узлов связи гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск в рамках тактического учения с получением сигнала на приведение в высшие степени готовности были подняты по тревоге и на штатной технике выдвинулись в указанный район, где развернули полевые пункты управления в интересах командования ВДВ для организации управления подчиненными соединениями и воинскими частями.

По прибытии в указанный район личный состав подразделений провел его доразведку с помощью беспилотных летательных аппаратов и современных комплексов разведки.

Одновременно подразделения охраны отработали вопросы организации походного охранения и сопровождения подразделений связи на марше в ходе выдвижения в район развертывания пунктов управления, выставления сторожевых постов и контрольно-пропускных пунктов для обеспечения безопасности района сосредоточения.

Далее была организована работа по защите полевых узлов связи от проникновения диверсионных групп путем патрулирования местности, организации секретов с применением аппаратуры технических средств охраны и служебных караульных собак.

В дальнейшем подразделения охраны отразили нападение на пункты управления диверсионных групп условного противника с последующим их блокированием и уничтожением.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано 40 единиц вооружения, военной и специальной техники (комплексные радиостанции и аппаратные Р-142 и АПЕ-5К на базе автомобилей КамАЗ, П-238 на базе бронеавтомобилей «Тигр», а также бронеавтомобили «Тигр» подразделений охраны, вооруженные 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами «Корд»).

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