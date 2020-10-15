15.10.2020 (18:13)

Более 50 дивизионных, бригадных и полковых учений состоялось в ЦВО с начала сентября

Более 50 учений различного уровня состоялось войсках (силах) Центрального военного округа (ЦВО) с начала сентября. Об этом журналистам заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«С начала сентября провели более 50 дивизионных, бригадных и полковых учений в войсках округа. Основными из которых стали учение с боевой стрельбой из зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С», систем С-300 и С-400 в Астраханской области, двустороннее тактическое учение с мотострелковыми бригадами в Кемеровской области, специальное учение по развертыванию системы управления войсками в пяти регионах России с участием 6 тыс. специалистов войск связи», - заявил генерал-полковник А. Лапин.

Учения завершили программу летнего периода обучения войск (сил) ЦВО. В ходе учений подразделения подтвердили готовность выполнить задачи по предназначению в любых условиях обстановки. В настоящее время соединения и части округа участвуют в контрольной проверке за 2020 учебный год, которая продлится до конца октября.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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