15.10.2020 (18:11)

Мотострелки ЦВО на учении под Оренбургом уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на учении под Оренбургом уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника, пытавшихся захватить вертолеты Ми-8.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили множество мелких групп противника на подходе к полевому аэродрому. Военнослужащие устроили около 15 огневых засад и под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 разгромили диверсантов, защитив авиационную технику. Для окончательного уничтожения разрозненных групп противника была организована поисковая операция, в ходе которой были обнаружены и уничтожены более десяти схронов с боеприпасами и оружием.

В учении, которое прошло в рамках проверки за 2020 год приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.



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