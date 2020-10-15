15.10.2020 (18:06)
Объединенный учебный центр ВМФ в 2020 году подготовил около 600 морских пехотинцев для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях в Мировом океане
С начала 2020 года учебный центр морской пехоты (структурно входит в Объединенный учебный центр ВМФ России) в Санкт-Петербурге подготовил около 600 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов Военно-Морского Флота РФ, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зонах.
Для подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия Российской Федерации в различных районах Мирового океана, разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение Международного морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда при решении задач антипиратского характера. Морские пехотинцы также проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.
В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в практику подготовки морских пехотинцев внедрен опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики.
Морские пехотинцы, прибывшие в Объединенный учебный центр ВМФ России с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приобретают практические знания такого уровня, который позволяет им на палубах кораблей не чувствовать себя новичками. Программа подготовки включает в себя накопленный практический опыт — уже на протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования. Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.