15.10.2020 (17:58)

В Челябинской области до конца года будут заселены семьями военнослужащих два многоквартирных дома

В Челябинской области до конца года будут заселены семьями военнослужащих два многоквартирных служебных дома. Об этом сообщил начальник регионального управления жилищного обеспечения «Центррегионжилье» Минобороны России Валерий Овчаренко.

«335 квартир в новостройках предназначены для обеспечения служебным жильем военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) и учреждений и организаций Министерства обороны Российской Федерации Челябинского гарнизона», — заявил Валерий Овчаренко.

Он добавил, что перед сдачей в эксплуатацию квартир все помещения новостроек будут продезинфицированы. Так, жилые помещения будут обработаны с применением генераторов холодного тумана, а входные группы, лифты и лестничные марши — ранцевыми распылителями.

В «Центррегионжилье» уточнили, что для семей военнослужащих созданы комфортные условия. Дома расположены в городской черте с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения, площадки и автомобильные парковки. В квартирах выполнена чистовая отделка, кухни оборудованы мебелью и всем необходимым для проживания.

Ранее сообщалось, что в начале октября в Челябинске прошла торжественная церемония вручения ключей от служебных квартир военнослужащим Челябинского гарнизона.

Всего в 2020 году в регионах дислокации войск ЦВО служебное жилье получили более 6 тыс. военнослужащих и членов их семей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице