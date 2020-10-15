15.10.2020 (17:56)
Лётчики Северного флота провели учебно-тренировочные полеты в Заполярье
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты в небе Заполярья.
Полёты проходили над территорией Мурманской области и над акваторией Баренцева моря. Экипажи оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели и противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также полеты на полигон со штатным вооружением.
Особенностями полетов стали сложные погодные условия Заполярья. Постоянно меняющиеся скорость и направление ветра, низкая облачность, туман и высокая влажность вносили свои коррективы в выполнение полетных заданий. Трое молодых летчиков выполняли задачи в таких метеоусловиях впервые.
Всего в воздухе задачи учебно-тренировочных полётов отрабатывали шесть бомбардировщиков Су-24 и четыре истребителя перехватчика МиГ-31.