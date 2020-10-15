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15.10.2020 (17:56)

Лётчики Северного флота провели учебно-тренировочные полеты в Заполярье

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты в небе Заполярья.

Полёты проходили над территорией Мурманской области и над акваторией Баренцева моря. Экипажи оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели и противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также полеты на полигон со штатным вооружением.

Особенностями полетов стали сложные погодные условия Заполярья. Постоянно меняющиеся скорость и направление ветра, низкая облачность, туман и высокая влажность вносили свои коррективы в выполнение полетных заданий. Трое молодых летчиков выполняли задачи в таких метеоусловиях впервые.

Всего в воздухе задачи учебно-тренировочных полётов отрабатывали шесть бомбардировщиков Су-24 и четыре истребителя перехватчика МиГ-31.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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