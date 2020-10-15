15.10.2020 (17:50)

Учебный корабль «Смольный» завершил прохождение Гибралтарского пролива в рамках выполнения задач дальнего похода вокруг Европы

Учебный корабль (УК) «Смольный» Балтийского флота, следуя из Севастополя в Кронштадт, завершил прохождение Гибралтарского пролива и движется по утвержденному маршруту в Атлантике, западнее Лиссабона.

Технические средства корабля работают в штатном режиме. На борту УК находятся более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода корабля утвержден главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым.

В ходе дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, принимают участие в занятиях по морской и штурманской подготовке, борьбе за живучесть корабля, несении вахт на ходовом мостике. Кроме того, программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

УК «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов, совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования — г. Кронштадт — запланировано на конец октября.



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