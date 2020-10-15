15.10.2020 (17:30)

Артиллеристы ЦВО сорвали наступление условного противника в Кузбассе

Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения на полигоне Юргинский сорвали наступление условного противника.

По замыслу мероприятия, условный противник планировал начать наступление на расположения войск, используя танки и бронетранспортеры. С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» военнослужащие вскрыли координаты перемещения колонны военной техники «противника». Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» выехали в район учебно-боевого применения и открыли огонь по целям прямой и полупрямой наводкой с закрытых и открытых огневых позиций. Артиллеристы наносили сосредоточенные удары одиночным, беглым и залповым огнем на дистанциях от 3 до 7 километров. Во время выполнения огневых задач артиллерийские расчеты применили противоогневые маневры и элементы контрбатарейной стрельбы.

Учение с артиллерийскими подразделениями проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения. В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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