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15.10.2020 (17:22)

Новому командующему 41-й общевойсковой армией генерал-майору Сергею Рыжкову вручён штандарт

В Новосибирске состоялась торжественная церемония вручения штандарта командующему 41-й общевойсковой Краснознаменной армией Центрального военного округа (ЦВО) генералу-майору Сергею Рыжкову.

Штандарт командующему вручил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров. От имени командующего войсками Центрального военного округа – генерала-полковника Александра Лапина и военного совета округа он пожелал новому командующему успехов в выполнении задач по укреплению обороноспособности нашего государства, достижении высоких показателей по всем направлениям служебной деятельности. Кроме того, он выразил уверенность в том, заложенные ранее традиции будут сохранены и приумножены в объединении под командованием генерал-майора Сергея Рыжкова и 41 общевойсковая армия сохранит свои лидирующие позиции среди общевойсковых объединений в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В церемонии также приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области, мэр города, офицеры управлений, отделов и служб объединения, представители соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.  

До генерал-майора Сергея Рыжкова должность командующего 41-й общевойсковой армией занимал генерал-майор Яков Резанцев, который убыл для дальнейшего прохождения службы в Южный военный округ.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы, штаб армии находится в Новосибирске.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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