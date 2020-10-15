15.10.2020 (17:13)

Более 250 прыжков с парашютом совершили в Приморье военнослужащие Уссурийского десантно-штурмового соединения

На полигоне Барановский в Приморском крае военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отработали прыжки с парашютом из вертолета Ми-8МТШ.

Контрольные занятия по воздушно-десантной подготовке с практическим десантированием завершили программу прыжков десантно-штурмового батальона в летнем периоде обучения.

Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров, при скорости воздушного судна около 160 км/ч.

На контрольных занятиях личный состав соединения показал умелые действия при погрузке, размещении в вертолете, действиях в воздухе и при приземлении, а также осуществлении сбора на площадке приземления.

Всего в ходе десантирования было совершено более 250 прыжков с парашютом.

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