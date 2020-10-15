15.10.2020 (17:03)

Юнармеец из Краснодара написала гимн Всероссийского детского лагеря «Смена»

Юнармеец Елизавета Львова из Краснодара открыла в себе поэтический талант. Это произошло во время отдыха во Всероссийском детском лагере «Смена» в Краснодарском крае. Девушка с техническим складом ума и серьезными спортивными достижениями стала участницей программы «Юнтех». Лиза профессионально занимается дайвингом, а еще тхэквондо, у нее черный пояс. Кроме того, увлекается серфингом и верховой ездой, хорошо учится и участвует в жизни Юнармии. Чтобы все успеть она планирует свое расписание на неделю вперед. Поэтому в «Юнтехе» чувствовала себя как рыба в воде, здесь каждый день был расписан по минутам. С утра — занятия и мастер-классы, после обеда — концерты и викторины.

В лагере Елизавете приходилось рифмовать девизы и слоганы. А потом девушка взялась и за более сложные жанры. В перерывах между уроками и занятиями по программированию роботов она придумала оду, посвященную любимой «Смене».

«Меня вдохновили атмосфера, обстановка, природа, друзья, абсолютно все. «Возьмемся за руки друзья и все споем» — эти строчки о большой дружной семье, которой все мы стали за время пребывания в лагере», — признается Лиза.

Девочка вначале показала свою работу подруге, потом стихотворение попало в родительский чат, а дальше девушке предложили записать в студии лагеря песню. Как поясняет юнармеец, ей будет очень приятно, если у любимого лагеря появится гимн, в основу которого ляжет ее произведение.

«Сменою надежною растем», — говорится в стихах Лизы Львовой. Такие разносторонние, талантливые и многогранные личности, как она, — не только надежная смена, они будущее России. В Юнармии мы помогаем всем, кто хочет стать лучше, но без желаний и стремлений самих юнармейцев — это было бы невозможно. Когда они пишут стихи, спасают природу, ездят в экспедиции, помогают старшим и стараются сделать мир лучше, нас, взрослых, переполняет радость. Мы гордимся таким активным и целеустремленным поколением. И наша задача в юнармейском братстве поддерживать их во всех начинаниях», — сказал начальник Главного штаба Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

В последний день смены композиция Лизы «ожила» — коллеги по «Юнтеху» записали песню в музыкальной студии лагеря. У нее есть все шансы стать народным гимном Всероссийского детского лагеря«Смена».

Дальше за дело берется Юнармия — здесь знают, как делать звезд и хиты. В социальных сетях движения как раз стартовал курс по сонграйтингу — совместный проект Школы юных корреспондентов и Музыкальной академии Игоря Матвиенко М.А.М.А. Под руководством суперпрофессионалов мальчишкам и девчонкам расскажут об особенностях создания мелодий и текстов на все времена.



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