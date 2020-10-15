15.10.2020 (16:50)

Российскими военнослужащими в Приднестровье обнаружены исторические надписи конца XIX-го века

Военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова обнаружены исторические надписи, нанесённые более 100 лет назад во славу обороны Севастополя и победы над Турцией.

Надписи находились под слоем штукатурки на одном из зданий в военном городке. Они свидетельствуют о базировании в регионе 56-го Житомирского пехотного полка и его отличиях: «Полковое георгиевское знамя с надписью: «За поход в Анди в июне 1845 г., за Севастополь 1853-65 гг.», серебряные трубы с надписью: «За усмирение Трансильвании 1849 г.», знаки на шапки с надписью: «За переправу через Дунай у Зимницы 15 июня и за Шипку в 1877 г.».

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ планируют сохранить артефакты в первозданном виде.

В 1811 году в Москве, по приказу Его Императорского величества был создан Тарнопольский полк. Через четыре года, пятого октября 1815 года, полк получил новое наименование и стал называться Житомирский 56-й пехотный Его Императорского величества Великого князя Николая Николаевича полк.

С конца XIX-го в. и до начала Первой мировой войны 56-й Житомирский полк дислоцировался в Тирасполе.

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