15.10.2020 (16:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье пробились в полуфинал лиги по мини-футболу «Амолига-2020»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) пробились в полуфинал чемпионата по мини-футболу «Амолига-2020».
Всего в чемпионате принимает участие восемь команд. По регламенту турнира соперники должны сыграть между собой по одному матчу по круговой системе, после чего четыре лучшие команды разыграют между собой кубок в формате полуфинала и финала.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ, представляющие команду «Красная Звезда», за тур до завершения группового этапа обеспечили себе участие в следующем этапе соревнования.
Чемпионат по мини-футболу завершится в ноябре с.г.
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