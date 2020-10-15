15.10.2020 (16:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье пробились в полуфинал лиги по мини-футболу «Амолига-2020»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) пробились в полуфинал чемпионата по мини-футболу «Амолига-2020».

Всего в чемпионате принимает участие восемь команд. По регламенту турнира соперники должны сыграть между собой по одному матчу по круговой системе, после чего четыре лучшие команды разыграют между собой кубок в формате полуфинала и финала.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ, представляющие команду «Красная Звезда», за тур до завершения группового этапа обеспечили себе участие в следующем этапе соревнования.

Чемпионат по мини-футболу завершится в ноябре с.г.

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