Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2020 (16:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье пробились в полуфинал лиги по мини-футболу «Амолига-2020»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) пробились в полуфинал чемпионата по мини-футболу «Амолига-2020».

Всего в чемпионате принимает участие восемь команд. По регламенту турнира соперники должны сыграть между собой по одному матчу по круговой системе, после чего четыре лучшие команды разыграют между собой кубок в формате полуфинала и финала.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ, представляющие команду «Красная Звезда», за тур до завершения группового этапа обеспечили себе участие в следующем этапе соревнования.

Чемпионат по мини-футболу завершится в ноябре с.г.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты беспилотников ЗВО вскрыли более ста замаскированных объектов условного противника
Оркестры Санкт-Петербургского гарнизона примут участие в проекте «Марши наших побед»
Призыву на военную службу из Новгородской области подлежит около 500 человек
Военкоматы ЗВО направят более 660 призывников в Преображенский и Президентский полки

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false