15.10.2020 (16:43)
Расчеты беспилотников ЗВО вскрыли более ста замаскированных объектов условного противника
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе сдачи итоговой контрольной проверки обнаружили более ста замаскированных объектов условного противника различного типа.
Наблюдая с высоты от 300 до 1500 тысяч метров, операторы беспилотных аппаратов осуществили поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, полевых дорог, фортификационных сооружений и огневых средств условного противника.
Военнослужащие совершенствовали навыки наблюдения в различных погодных условиях и времени суток, а также при условии ведения противником активного радиоэлектронного подавления.
Кроме того, в целях своевременного обнаружения скрытого перемещения объектов условного противника, применялись тепловизионные камеры, установленные на беспилотниках.
В сдаче контрольной проверки было применено около десяти комплексов беспилотной авиации.
«Орлан-10» – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров.