15.10.2020 (16:43)

Расчеты беспилотников ЗВО вскрыли более ста замаскированных объектов условного противника

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе сдачи итоговой контрольной проверки обнаружили более ста замаскированных объектов условного противника различного типа.

Наблюдая с высоты от 300 до 1500 тысяч метров, операторы беспилотных аппаратов осуществили поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, полевых дорог, фортификационных сооружений и огневых средств условного противника.

Военнослужащие совершенствовали навыки наблюдения в различных погодных условиях и времени суток, а также при условии ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

Кроме того, в целях своевременного обнаружения скрытого перемещения объектов условного противника, применялись тепловизионные камеры, установленные на беспилотниках.

В сдаче контрольной проверки было применено около десяти комплексов беспилотной авиации.

«Орлан-10» – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров.

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