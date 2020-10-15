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15.10.2020 (16:36)

Оркестры Санкт-Петербургского гарнизона примут участие в проекте «Марши наших побед»

Военные оркестры, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне, примут участие в историко-просветительском музыкальном проекте «Марши наших побед».

Проект продолжится циклом из десяти онлайн-концертов, в которых выступят известные российские духовые оркестры: оркестр Нахимовского военно-морского училища, духовой оркестр морского кадетского корпуса имени Петра Великого, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, духовой оркестр Санкт-Петербурга, Кремлевский духовой оркестр.

Трансляции концертов будут проводиться из исторического парка «Россия – моя история», Государственного мемориального музея А.В. Суворова и Концертного зала Екатерининского собрания.

Проект посвящён истории побед Императорской и Советской армии, которые находили своё отражение в произведениях искусства.

В исполнении духовых оркестров прозвучат старинные марши Русской армии, марши Советской армии, известные вальсы, фокстроты и песни военных лет, которые отражали события эпохи и во все времена поднимали и поддерживали боевой дух армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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