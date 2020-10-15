15.10.2020 (16:30)

Призыву на военную службу из Новгородской области подлежит около 500 человек

Призыву на военную службу из Новгородской области подлежит около 500 человек. В основном новгородцы будут служить в Западном военном округе и традиционно пополнят ряды Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля. 31 человек направится в Воздушно-космические силы, 29 призывников пополнят ряды ВМФ, один призывник будет проходить альтернативную гражданскую службу.

Кроме того, новгородцы отправятся в воинские части Воздушно-десантных, Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения. Первая отправка призывников со сборного пункта Новгородской области состоится 20 октября.

Всем, кто приходит в военкоматы региона, на сборные пункты, измеряют температуру. В помещениях соблюдают социальную дистанцию, проводят дезинфекцию. Сотрудников медицинских и призывных комиссий обеспечивают масками и перчатками, по три раза в день измеряют температуру. Также средствами индивидуальной защиты обеспечиваются призывники. Только после отрицательного результата экспресс-тестирования на COVID-19 юноши направляют на сборный пункт.

Все перевозки призывников спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами. Так, для призывников будут использовать отдельные железнодорожные вагоны, а число человек в одном вагоне сократят на треть.

До вокзалов и аэропортов молодых людей доставят на транспорте воинских частей, прошедшем специальную дезинфекционную обработку. Поездки на городских автобусах и троллейбусах исключены.

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