15.10.2020 (16:22)

Военкоматы ЗВО направят более 660 призывников в Преображенский и Президентский полки

Военные комиссариаты 26 регионов северо-запада России в ходе осеннего 2020 года призыва направят на военную службу в Президентский и Преображенский полки более 660 юношей, отвечающих повышенным требованиям к здоровью, физическим характеристикам и репутации.

В настоящее время офицеры полков завершили работу по отбору кандидатов на службу. Отправки воинских команд к месту службы начнутся после 20 октября.

В подразделения отбираются призывники с безупречной биографией, ростом от 175 до 190 см, спортивного телосложения, без татуировок, обладающие хорошим зрением и слухом, в частности, воспринимающие шепот на расстоянии не менее 6 м.

Президентский полк ФСО России и отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа – уникальные подразделения, дислоцированные в Москве, участвующие в мероприятиях на высшем уровне с участием руководителей государства, встречах глав иностранных государств, параде Победы и памятных событиях.

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