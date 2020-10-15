15.10.2020 (15:56)

Многофункциональный медицинский центр в Новосибирске работает на полную мощь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Многофункциональный медицинский центр в Новосибирске работает на полную мощь

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест, построенный на базе 425 Военного госпиталя в Новосибирске, работает на полную мощь по лечению инфекционных больных.

«В настоящее время на лечении во многофункциональном центре находятся военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, гражданское население, поступившие в стационар с симптомами простудных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией», - отметил подполковник медицинской службы Андрей Фильварковый.

За больными в круглосуточном режиме ведет наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Благодаря современному оборудованию: компьютерному томографу, оборудованию анестезиологии, эндоскопии, аппаратам УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и запасу лекарственных препаратов в медицинском центре возможно лечение не только инфекционных заболеваний, но и других терапевтических патологий. Диагностические возможности медцентра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Как сообщалось ранее, здание медицинского центра было возведено в рекордно короткие сроки – за 56 дней. Общая площадь корпуса составила более 14 000 квадратных метров. Все палаты медицинского учреждения изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход через террасу.

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