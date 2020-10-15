15.10.2020 (15:39)

Карельские юнармейцы придумали антинаркотическое аниме

Видеоролик карельских юнармейцев «Коля против наркотиков» занял третье место в федеральном этапе конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». Авторов проекта — Артёма Липовского и Михаила Веко — отметили почетной грамотой Министерства внутренних дел Российской Федерации. Награждение прошло в Петрозаводском президентском кадетском училище.

Ролик юнармейцев рассказывает про будни обычного подростка Коли. В разных местах (улица, дискотека, такси) он сталкивается с предложением попробовать сигареты, алкоголь и запрещенные вещества. Но на все уловки главный герой отвечает категоричным «нет». Коля делает выбор в пользу развития, учебы и спорта, понимая, что только чистый разум поможет в достижении всех поставленных целей.

«В первую очередь хочу поздравить Артёма и Михаила с заслуженной наградой. Они действительно затронули актуальную для молодежи тему. Познавая окружающий мир, подростки сталкиваются с различными негативными проявлениями в обществе. И это может произойти где угодно — в компании знакомых людей, на улице или в интернете в социальных сетях. Ролик ребят показывает, что искушений в жизни человека много, но надо всегда помнить о своей семье, близких, здоровье и своем будущем», — отметил начальник Главного штаба Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

Артём Липовской и Михаил Веко — учащиеся Петрозаводского президентского кадетского училища. Над созданием ролика они трудились ровно месяц. Помогали им в этом педагоги Юрий Смирнов, Евгений Кривонкин и Татьяна Андреева. В итоге работа «Коля против наркотиков» заняла почетное третье место в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Диплом и ценный подарок творческой команде вручил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Карелия полковник полиции Александр Яцкевич. Он отметил, что впервые в истории конкурса представители Карелии достигли столь значимого результата. Александр Яцкевич высоко оценил и фильмы патриотической направленности, снятые кадетами за время работы видеостудии Петрозаводского президентского кадетского училища. Их рекомендуют к просмотру всем школьникам Карелии, а видеоролик «Коля против наркотиков» сотрудники полиции будут использовать во время проведения профилактических мероприятий в образовательных учреждениях республики.

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